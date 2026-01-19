В Москве число заявлений на регистрацию прав на недвижимость снизилось на 7,1%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 160 тыс. онлайн-заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости поступило в управление Росреестра по Москве в декабре 2025 года, что на 7,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - 172,2 тыс., говорится в сообщении ведомства.

"В декабре 2025 года управлением Росреестра по Москве принято 160 053 заявления в электронном виде. К предыдущему месяцу (106 382) рост составил 50,5%. При этом показатель декабря стал вторым в году после максимального апрельского значения (161 046). К аналогичному месяцу прошлого года (172 258) снижение составило минус 7,1%, а к декабрю 2023 года (145 487) показатель вырос на 10%" - отмечается в сообщении.

Всего за 2025 год в столичный Росреестр поступило более 1,5 млн онлайн-заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, что на 1,2% меньше, чем в аналогичный период 2024 года - 1,6 млн онлайн-заявлений. При этом к январю-декабрю 2023 года - 1,4 млн заявлений - рост составил 8,6%.

"Ежемесячно в управление в среднем поступало порядка 132,6 тыс. цифровых пакетов, а наибольшее число онлайн-заявлений за год пришлось на апрель (161 тыс.), декабрь (160 тыс.) и октябрь (140 тыс.). Всего за десять лет действия электронной подачи заявлений управлением принято свыше 7 млн документов", - приводятся в сообщении слова руководителя московского управления Росреестра Игоря Майданова.