ДОМ.РФ: спрос на новостройки замедлится во втором полугодии 2026 года

По итогам 2025 года продажи жилья в новостройках увеличились на 1% по площади, и на 11% - по сумме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спрос на новостройки в России замедлится во втором полугодии 2026 года, говорится в сообщении аналитического центра ДОМ.РФ.

"По итогам 2025 года продажи жилья в новостройках увеличились на 1% по площади, и на 11% - по сумме. Реализовано 25,6 млн кв. м на 5,2 трлн рублей. В первом полугодии спрос замедлится, а дальнейшее его восстановление будет зависеть от темпов смягчения денежно-кредитной политики", - отмечается в сообщении.

При этом 14% всего годового объема продано в декабре: 3,5 млн кв. м на общую сумму 752 млрд рублей.

По оценке аналитиков, по итогам всего 2025 года доля продаж в ипотеку (по сумме) составила 73%, а за наличные и в рассрочку - 27%. За год это соотношение изменилось несильно (76% и 24% в 2024 году).

Скорость продаж непроданного строящегося жилья к концу года вернулась к равновесному уровню - 3,1 года (как и в 2024 году), с пиковых 3,7 года в июне-сентябре. Соотношение распроданности и строительной готовности составило 73% при норме 60-80%.

Аналитики также обратили внимание, что объем неоплаченных рассрочек по итогам года составил 1,6 трлн рублей. Неполная оплата этой суммы также может стать риском для отрасли.