В ГД предложили выдавать семейную ипотеку с 12-й недели беременности

Депутаты думской фракции "Новые люди" считают, что эта мера позволит заблаговременно решать жилищные вопросы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением выдавать семейную ипотеку еще до рождения ребенка, начиная с 12-й недели беременности. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что право на оформление семейной ипотеки возникает только после рождения ребенка, а не в период беременности, это приводит к тому, что семьи, ожидающие ребенка, вынуждены откладывать решение жилищного вопроса или обращаться за менее выгодными кредитами под более высокий процент.

"Считаем необходимым разрешить оформление семейной ипотеки, начиная с 12-й недели беременности, на основании справки из женской консультации (например, формы № 087/у). При этом в случае прерывания беременности по медицинским показаниям, выкидыша или иных несчастных случаев предоставленное право на льготную ипотеку должно прекращаться с возможным перерасчетом условий кредита", - указано в тексте письма.

По мнению авторов запроса, реализация указанной меры обеспечит справедливый доступ к программе семейной ипотеки для всех семей, ожидающих ребенка, и позволит заблаговременно и безопасно решать жилищные вопросы.