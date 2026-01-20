В Калининградской области количество частных домов за год выросло почти на 11%

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в регионе также параллельно развивается уникальная культурная и образовательная инфраструктура

КАЛИНИНГРАД, 20 января. /ТАСС/. Количество введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в Калининградской области за 2025 год увеличилось почти на 11%. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на рабочей встрече с губернатором региона Алексеем Беспрозванных, отмечается на сайте российского правительства.

"Калининградская область демонстрирует стабильное развитие по целому ряду важнейших направлений. Прежде всего это жилищное строительство: за 2025 год введено 1,2 млн кв. м жилья, что аналогично показателю предыдущего года. В том числе фиксируется активный рост индивидуального жилищного строительства - по итогам прошлого года введено 667 тыс. кв. м, это почти на 11% больше, чем в 2024 году. Под проекты комплексного развития территорий определены 6 участков площадью 50 га", - заявил Хуснуллин.

По его оценке, в области параллельно развивается уникальная культурная и образовательная инфраструктура. В прошлом году в Калининграде открылись новый корпус Музея Мирового океана "Планета океан" и филиал Третьяковской галереи. Активными темпами идет строительство кампуса мирового уровня на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Вице-премьер также отметил, что регион показывает хорошие темпы развития дорожной сети. Так, по оперативным данным на конец декабря 2025 года, 88,96% опорной сети находится в нормативном состоянии. В рамках шестилетнего плана дорожной деятельности на 2025-2030 годы предусмотрено строительство седьмой и девятой очереди Кольцевого маршрута в Приморской рекреационной зоне и реконструкция северного и южного обходов Калининграда.