В Калининграде в 2026 году планируют капитально отремонтировать более 670 домов

Это позволит улучшить жилищные условия 32 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 21 января. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта Калининградской области в 2026 году планирует выполнить работы в более 670 домах, что позволит улучшить жилищные условия 32 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Фонд капремонта выполняет работы во всех муниципальных образованиях Калининградской области по региональной программе. Ремонтируются крыши, фасады, фундаменты, подвалы, внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и канализации, выполняется замена лифтов.

"На 2026 год планируется проведение работ и оказание услуг в отношении 676 домов, площадь которых составляет 800,7 тыс. квадратных метров, что позволит улучшить качество жизни 32 тыс. жителей", - сообщила собеседница агентства.

По региональной программе капитального ремонта на период 2027-2029 годов работы запланированы уже в 7 780 домах, в которых проживают 390 тыс. человек. В 2030-2032 годах капитальный ремонт должны выполнить в 7 514 многоквартирных жилых зданиях, жильцами которых являются 430 тыс. калининградцев.