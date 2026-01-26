Сервис bnMAP.pro назвал города с доступными новостройками в декабре 2025 года

В список вошли Волгоград и Ростов-на-Дону

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Самые доступные новостройки среди российских городов-миллионников продавались в декабре 2025 года в Волгограде - в среднем за 5,74 млн рублей и Ростове-на-Дону - 6,17 млн рублей. Об этом говорится в материалах bnMAP.pro, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Средняя стоимость лота в сделках выросла на 1,5% и составила 8,549 млн рублей. Самые доступные новостройки отмечены в Волгограде (средний показатель 5,74 млн рублей) и Ростове-на-Дону (6,17 млн рублей)" - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, максимальная средняя стоимость проданной новостройки в декабре отмечается в Москве - 24 млн рублей. На втором месте - Санкт-Петербург с показателем 11,1 млн рублей, на третьем - Казань 10,96 млн рублей.

Средняя площадь проданного первичного жилья по всем миллионникам составила 44,9 кв. м, что на 0,5% меньше ноябрьских результатов.

Ранее сообщалось, что всего в городах-миллионниках РФ в декабре было продано 45 тыс. новостроек, что на 46,5% больше, чем в ноябре. Общая площадь проданных объектов составила 1,9 млн кв. м, что на 45,6% больше, чем месяцем ранее.