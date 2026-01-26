В Казани продажи новостроек стали рекордными за последние два года

Показатель составил 10 тыс. договоров долевого участия

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. По итогам 2025 года на первичном рынке Казани было зарегистрировано 10 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 10% превышает показатель 2024 года. При этом в декабре 2025 года были зафиксированы рекордные за два года продажи, сообщили в пресс-службе "Авито Недвижимость".

"По итогам 2025 года на первичном рынке Казани было зарегистрировано 10 тыс. ДДУ, что на 10% превышает показатель 2024 года. Рынок недвижимости Казани восстанавливается ускоренными темпами, если сравнить со средним показателем по стране: к примеру, общее число ДДУ в России год к году увеличилось на 3%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой отрыв сформировался за счет IV квартала. "На фоне будущего изменения условий по программе "Семейная ипотека" столица Татарстана в декабре 2025 показала рекордные за два года продажи: было зарегистрировано 1609 ДДУ, что на 66% больше аналогичного показателя в ноябре 2025 и на 82% - в декабре 2024-го", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Казань входит в топ-10 городов России по количеству сделок в новостройках, на город приходится 59% от всех ДДУ в Татарстане.