В ЕАО в 2026 году введут в пользование порядка 28 тыс. кв. м жилья

Объем инвестиций в строительство до 2036 год составит около 22,8 млрд рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Свыше 28 тыс. кв. м жилья планируют ввести в пользование на территории Еврейской автономной области (ЕАО) в 2026 году. Об этом сообщила ТАСС глава ЕАО Мария Костюк.

"По региональному проекту "Жилье" в 2025 году регион перевыполнил план по вводу жилья на 135%, согласно статистическим данным введено 37,8 тыс. кв. м жилья при плане 28 тыс. кв. м. Плановое значение на 2026 год составляет 28 тыс. кв. м", - сказала она.

Также она отметила, что общий объем инвестиций в жилищное строительство 249 тыс. кв. м жилья на период с 2026 по 2036 года составит около 22,8 млрд рублей. На этот период строительства планируется создать более 250 рабочих мест. "По программе "Доступное арендное жилье на Дальнем Востоке" продолжаем строительство 233 квартир. До конца 2027 года они будут заселены, работы идут с опережением графика", - добавила она.

Кроме того, Костюк рассказала, что в 2026 году в регионе сохранится темп модернизации линейной инфраструктуры, в том числе с акцентом на строительство новых участков сетей на сумму более 1,5 млрд рублей.