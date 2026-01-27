ФРТ завершил 12 долгостроев в России в 2025 году

Общая площадь составила порядка 232 тыс. кв. м в восьми регионах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Фонд развития территорий (ФРТ) в 2025 году завершил 12 долгостроев для более чем 2,3 тыс. дольщиков, говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"В 2025 году ФРТ достроил 12 многоквартирных домов общей площадью порядка 232 тыс. кв. м в восьми регионах: Пермском и Хабаровском краях, Ульяновской, Ростовской, Новосибирской и Омской областях, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - Югре и Севастополе. Квартиры предназначены для более чем 2,3 тыс. граждан", - отметил Хуснуллин.

По его словам, в целом с 2019 года благодаря федеральным и региональным механизмам восстановлены права 261,1 тыс. пострадавших дольщиков.

На федеральном уровне Фонд развития территорий оказывает помощь пострадавшим дольщикам, непосредственно достраивая проблемные объекты или выплачивая компенсации по решениям наблюдательного совета. Региональные механизмы, которые субъекты выбирают самостоятельно, включают привлечение новых инвесторов, предоставление компенсационного жилья или выплату возмещения.