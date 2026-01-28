В России самый дешевый купеческий дом продается за 125 тыс. рублей

Площадь дома составляет 527,5 кв. м

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Стоимость самого дешевого купеческого дома в России составляет 125 тыс. рублей, он находится в деревне Кононово Архангельской области, выяснил ТАСС.

Купеческий дом площадью 527,5 кв. м находится на зeмельнoм учacткe в 17,9 сотки. Дом 1896 года постройки требует peмонта и вложeний, так как cтoит в зaпуcтeнии c нaчaлa 1990-х годов. Teм не мeнeе кровля из шифеpa здaния нaxодитcя в удовлетвоpительнoм cостоянии, протечек практически нет, за исключение мест, где выходили дымоходы. Полы и печи разобраны, из-за чего в доме много мусора. Требуется также перевод здания из статуса "нежилое" в "жилое".

Следующий в топ-3 купеческий cтаринный дoм, построенный примерно 1883 гoда в деревне Большое Заборовье Новгородской области. Он продается за 400 тыс. рублей, площадь дома - 254 кв. м. "Это обычный деревенский дом с печным отоплением, для этого надо рубить дрова, для приготовления пищи покупать газовый балон. Дому требуется большой капитальный ремонт, нужны работы над фундаментом и в нескольких местах протекает крыша. Туалет в доме. Электричество проведено, проводка вся новая. Интернета нет, но можно подключить. За водой ходим на местный родник", - указывается в объявлении.

Замыкает тройку домов дом в селе Холуй Ивановской области. Здание стоимостью 850 тыс. рублей построено из бревна, находится в центре села. В доме площадью 120 кв. м подведен газ, есть электричество, также на территории есть двор и баня. Дом продается под реставрацию или в качестве земельного участка. В одной половине дома можно жить.

Особенности старинных домов

По словам директора агентства "Дорогая, я дома" Алексея Лякина, купеческие дома в большинстве случаев представляют собой неликвид. Такие объекты стоят в стороне от трасс, без нормальной инфраструктуры, часто вне организованных поселков. "Реальный спрос - не более 10-20% от объема предложения на загородном рынке. Покупают только небольшие дома, с газом, электричеством и базовой инфраструктурой рядом, в бюджете до 5-15 млн рублей. Все, что выходит за эти рамки, может продаваться годами", - рассказал ТАСС эксперт.

Отдельная зона риска - статус объекта культурного наследия, продолжил Лякин. Многие купеческие дома имеют охранный статус, иногда уже после покупки. В этом случае собственник обязан выполнять противоаварийные и реставрационные работы за свой счет. "Это не формальность. Бывают ситуации, когда зимой проводятся работы с участием археологов, потому что здание стоит на охраняемом памятнике. Уклонение грозит штрафами, принудительным изъятием или уголовной ответственностью при самовольном сносе", - отметил эксперт.

Даже без полноценной реставрации минимальные противоаварийные работы обязательны: расчистка, усиление кладки, временная кровля, добавил эксперт. Полная реконструкция требует историко-культурной экспертизы и согласований с органами охраны. "Обычный дом без статуса обходится в 1-5 млн рублей: от внутреннего утепления до реконструкции с пристройкой. Для объектов культурного наследия бюджет выше из-за проекта, экспертиз и археологии", - предупредил Лякин.

По его словам, с документами тоже все непросто: нужны уведомление о реконструкции, техплан, проект, подтверждение прав на землю и дом. "Для ОКН - охранное обязательство и разрешение профильного органа. Отдельный риск - ответственность за нарушения прошлых владельцев. Новый собственник оплачивает снос незаконных пристроек и восстановление по предмету охраны. Без юридического и исторического аудита в такие сделки заходить опасно: экономия на проверке почти всегда оборачивается потерей денег", - заключил эксперт.