СФ одобрил закон об упрощении порядка перераспределения участков земель

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании одобрил закон, направленный на упрощение и регулирование процесса перераспределения земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности.

Изменения вносятся в Земельный кодекс РФ. Документ предусматривает возможность перераспределения земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной и частной собственности с целью изменения неудобных границ участков.

Площадь земельных участков теперь может увеличиваться в результате перераспределения не более чем на тысячу квадратных метров, либо до установленных их предельно максимальных размеров. Это нужно для контроля за выбытием участков из госсобственности по заниженной цене в обход конкуренции. Также закон ограничивает многократное перераспределение земель и предельную площадь образуемых частных участков.

Закон уточняет, что размер платы за перераспределение должен определяться пропорционально увеличению площади земельного участка, чтобы собственник не платил за уже принадлежащую ему землю.