СФ одобрил закон о размещении нестационарных торговых точек на частной земле

В случае подписания закона президентом РФ он вступит в силу 1 сентября 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Совфед одобрил закон, направленный на регулирование размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках. Согласно документу, инициированному сенаторами Александром Двойных и Андреем Кутеповым, изменения внесены в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

Документ расширяет круг лиц, которые могут торговать в нестационарных объектах на частных землях: помимо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, право подавать заявления на включение НТО в схему размещения получили самозанятые.

Также закон вводит новый термин "мобильный торговый объект" - нестационарный торговый объект, представляющий собой транспортное средство (автолавка, автомагазин, прицеп, цистерна). Для таких объектов предусмотрена возможность размещения в нескольких местах с указанием периодов нахождения в каждой точке. Регионы смогут устанавливать особенности использования мобильных объектов.

Уточняется, что утверждение схемы размещения или изменения в нее не может служить основанием для пересмотра мест размещения НТО. При введении региональных нормативных актов с новыми требованиями к размещению НТО предоставляется один год на приведение объектов в соответствие без исключения из схемы, также возможен более длительный срок по решению региона. Запрещено отказывать во включении в схему из-за достижения нормативов минимальной обеспеченности населения торговыми площадями. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили право самостоятельно устанавливать порядок размещения НТО на частных землях и мобильных торговых объектов.

"Таким образом, субъекты получают эффективный инструмент для наведения порядка в торговле и преображения внешнего облика наших городов", - сказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на пленарном заседании СФ, комментируя документ.

В случае подписания закона президентом РФ он вступит в силу 1 сентября 2026 года. Если регион введет требование о включении НТО на частных землях в схему, действующим предпринимателям (юридическим лицам, ИП и самозанятым) предоставляется три месяца на подачу заявлений для уже работающих объектов, в течение этого периода они вправе осуществлять торговлю без включения в схему, при этом регион может установить более длительный переходный период.