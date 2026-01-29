Общая стоимость первой сотни элитных квартир Москвы выросла в 2,2 раза

Средняя площадь квартиры из самой дорогой сотни составляет 295 кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Общая стоимость первой сотни элитных квартир на первичном и вторичном рынках Москвы увеличилась в 2025 году в 2,2 раза, до порядка 153 млрд рублей, по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в материалах агентства "Intermark городская недвижимость", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Совокупная стоимость первой сотни столичных элитных квартир достигает порядка 153 млрд рублей, что в долларовом выражении по текущему курсу соответствует $1,9 млрд. В сравнении с показателем пятилетней давности (декабрь 2020 года - 70,6 млрд рублей) общая стоимость ультрапремиальных квартир в рублевом эквиваленте увеличилась в 2,2 раза", - отмечается в материалах.

По данным аналитиков, за год золотая сотня самых дорогих квартир (без учета особняков) в столице выросла в цене на 8%. Самая дорогостоящая квартира предлагается за 8,1 млрд рублей. Самая дешевая - за 215 млн рублей. На конец III квартала 2025 года средний бюджет предложения квартиры составлял 1,5 млрд рублей. По состоянию на начало января 2026-го средняя цена одного квадратного метра объекта из рейтинга отмечалась на уровне 5,2 млн рублей.

Средняя площадь квартиры из самой дорогой сотни составляет 295 кв. м, что на 11% меньше, чем в прошлом году. При этом 27% лотов из рейтинга представлены пентхаусами. Наибольшую долю занимают объекты площадью свыше 300 "квадратов" (34% от общего объема предложения).

По итогам IV квартала 2025 года Остоженка попала на первое место по числу ультрапремиальных квартир и апартаментов - 21 объект. На втором месте Тверской район - 19 объектов, на третьем - Хамовники (вне Садового кольца), где представлено 18 объектов.