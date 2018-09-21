Более 500 млрд рублей направят на развитие жилищной сферы и ЖКХ за три года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Объем средств федерального бюджета, который будет направлен на развитие жилищной сферы в 2019-2021 годах, составит более 500 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы зампреда правительства Виталия Мутко (курирует стройкомплекс и регионы).

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в 2019 году составят 173,6 млрд рублей, в 2020 году 169,9 млрд рублей, в 2021 году - 167,1 млрд рублей", - отмечается в сообщении. При этом финансирование на 2019 год увеличено на 100 млрд рублей по сравнению с объемами, утвержденными предыдущей редакцией трехлетнего бюджета.

"Минстрой получил все необходимые объемы финансирования для старта выполнения задач национальных проектов, разработанных во исполнение указов президента", - приводится в сообщении комментарий Мутко.

Добавили средств на развитие отрасли

Вице-премьер поддержал основные предложения Минстроя России по дополнительному финансированию мероприятий, связанных с обеспечением жильем ветеранов Великой Отечественной войны и стимулированием программ развития жилищного строительства, отмечено в сообщении. Кроме того, Минстрой России предложил дополнительно профинансировать развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры в собственности регионов.

Дополнительно будут профинансированы и мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры Камчатского края, республики Северная Осетия-Алания, Архангельской, Волгоградской, Владимирской областей, республики Адыгея, Смоленской, Самарской, Новгородской областей, а также республик Алтай и Бурятия. На эти цели бюджетом предусмотрены в 2019 году - 6 млрд рублей; в 2020 году 4,3 млрд рублей и в 2021 году - 3,6 млрд рублей.

Вице-премьер отметил, что по федеральному проекту "Жилье" предусмотрено перераспределение бюджетных средств с приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" на федеральный проект "Жилье" в объеме 6 млрд рублей ежегодно в 2019-2021 годах.

"Мы вернемся к вопросу дальнейшего финансирования мероприятий по реализации проектов в новом бюджетном цикле, посмотрев на их результаты", - заявил Мутко.

Также среди предложений ведомства формирование комфортной городской среды, обеспечением устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда. Кроме того, из бюджета будут выделены средства на предоставление социальных выплат гражданам, подлежащих переселению с территории комплекса "Байконур".

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Доходы бюджета ожидаются на уровне почти 20 трлн рублей, расходы - чуть более 18 трлн рублей.