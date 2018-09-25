Эксперт: ограничение периода льготной ставки сдерживает развитие семейной ипотеки

Действие программы льготных ипотечных кредитов для семей, в которых рождается второй или третий ребенок, продлят до 2024 года, сообщил ТАСС ранее во вторник со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Сдерживающим фактором, влияющим на реализацию программы, является ограничение периода действия сниженной ставки. С одной стороны, граждане, принимая решение об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки, будучи не уверены в будущих доходах семьи, опасаются брать на себя обязательства по ипотечному кредиту, ставка по которому будет равна рыночной после окончания периода субсидирования", - сказал эксперт, комментируя плановое продление программы.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со ставкой 6% в случае рождения второго и третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В июне 2018 года президент также поручил обеспечить 6% ставку по ипотеке для семей при рождении четвертого и последующих детей. Программа предусматривает приобретение квартир на первичном рынке.

По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Согласно правилам, государство субсидирует заемщику ставку в течение 3 лет при рождении второго ребенка; 5 лет при рождении третьего или последующего ребенка; и 8 лет если в течение пяти лет с 2018 по 2022 год, в семье, участвующей в программе, родится и второй, и третий ребенок. При этом, по данным эксперта, средний срок, на который оформляется ипотечный кредит в России, в 2018 году составляет 16 лет.

Программой воспользовались около 900 семей, следует из данных Минфина, указывает эксперт. Цыганов полагает, что востребованность программы будет расти по мере увеличения информированности населения. Вместе с тем, ипотечные кредиторы в рамках процедуры оценки рисков потенциальных заемщиков используют при расчете рыночную ставку, что ограничивает количество потенциальных участников программы. "Фактически, ипотечный кредит выдается тем семьям, которые могли бы взять кредит по рыночной ставке (около 9-10%) и "отсекает" от участия в программе семьи, которые способны выплачивать ипотеку только под 6% годовых", - подчеркнул собеседник агентства.

По данным опросов ВЦИОМ

Вместе с тем, по данным опросов ВЦИОМ, проведенных по заказу единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, около 60% тех, кто собираются рожать 2-3 детей в ближайшие 5 лет, рассматривают возможность воспользоваться программой семейной ипотеки, указывает эксперт.

"Дополнительным механизмом поддержки спроса на продукты программы станет переход строительной отрасли на проектное финансирование. Многодетные семьи смогут реализовать спрос на раннем этапе строительства жилья, когда риск "недостроя" полностью переносится от заемщиков на профессиональных участников рынка - банки", - заключил Цыганов.