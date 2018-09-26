В Москве объявлены итоги архконкурса реновации

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Итоги международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций пяти экспериментальных площадок реновации подведены в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

"Победителем архконкурса для района Проспект Вернадского стал консорциум архитектурных бюро Bofill Arquitectura, S.L. и ООО "Мастер"c план"; для района Головинский - "Архитектурное бюро Асадова"; для района Хорошево-Мневники - консорциум Nikken Sekkei и UNK Project; для Кузьминок - бюро SPEECH, для Царицыно - бюро "Сергей Скуратов Architects", говорится в сообщении.

Стартовавший в апреле 2017 года конкурс собрал более 130 заявок от 291 компании со всего мира. В итоге в финал было отобрано 20 участников, часть из которых работает в консорциумах.

В состав жюри были приглашены представители органов исполнительной власти города Москвы, Общественной палаты Москвы, Союза архитекторов России, а также представители профессиональных институций и именитые российские и зарубежные архитекторы.

"Выбор победителей был основан на рейтинге, составленном по итогам голосования профессионального жюри, итогах голосования жителей, а также фактической возможности реализации концепции с наименьшим количеством изменений", - отметили в пресс-службе.

О конкурсе архитекторов и реновации

Москомархитектура 25 апреля 2017 года запустила конкурс на разработку концепций экспериментальных площадок реновации в пяти районах Москвы: Проспект Вернадского, Головинский, Хорошево-Мневники, Кузьминки, Царицыно. Архитекторов попросили подумать над вариантами дворов без машин с большим количеством зеленых насаждений, с высотой домов в среднем не более 14 этажей, которые не загораживали бы вид на исторические парки. Зарубежные бюро могли участвовать в консорциумах с российскими.

В жюри конкурса вошли руководители профильных департаментов Москвы, Высшей школы экономики, Российской академии народного хозяйства и госслужбы, члены Общественной палаты Москвы, российские и международные архитекторы, эксперты. Суммарно власти Москвы выделили на разработку архитектурных решений в рамках реновации 55 млн рублей.