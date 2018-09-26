Гонконгская отельная группа Mandarin Oriental впервые будет управлять комплексом в Москве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Гонконгская отельная группа Mandarin Oriental Hotel Group выходит на российский рынок и будет управлять комплексом класса люкс в центре Москвы напротив Кремля. Об этом говорится в сообщении девелопера проекта, российской компании Capital Group.

"Capital Group и Mandarin Oriental Hotel Group подписали соглашение о старте нового проекта на Софийской набережной, на территории "Золотого острова". Соглашение предусматривает создание и запуск первого в России отеля под брендом Mandarin Oriental, Москва и резиденций под управлением Mandarin Oriental Hotel Group", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций в проект составит 30 млрд рублей, открытие комплекса запланировано на 2021 год. В комплексе будут представлены 137 квартир в формате брендированных резиденций Mandarin Oriental, отель на 65 номеров и сьютов и с разнообразной инфраструктурой, включающей среди прочего 25-метровый закрытый плавательный бассейн.

Проект разрабатывается бюро Sergey Skuratov Architects, отмечено в сообщении. Бюро о ранее стало победителем международного конкурса на концепцию многофункциональной застройки участка на Софийской набережной в Москве. Территория входит в охранную зону Московского Кремля - объекта культурного наследия ЮНЕСКО, поэтому имеет строгие ограничения по высотности застройки и другим параметрам. Участок Софийской набережной ограничен Болотной площадью, Большим Каменным мостом и Фалеевским переулком. Долгие годы территория пустовала и была полностью исключен из городской жизни.

Портфель девелоперская компания Capital Group насчитывает 7,8 млн. кв. м реализованных, строящихся и проектируемых объектов. Группа Mandarin Oriental Hotel Group управляет 31 отелем и восьми жилыми комплексами премиального формата в 21 стране мира.