До конца года в Москве снесут 18 домов по программе реновации

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Снос 18 отселенных домов по программе реновации планируется в Москве до конца года, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента строительства.
"До конца этого года Фондом реновации запланированы работы по сносу 18 отселенных домов. Программа реновации набирает ход", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Андрея Бочкарева.
В сообщении отмечается, что все этапы реализации программы реновации, в том числе и в части сноса, будут определены до конца следующего года. К тому времени каждый житель расселяемого дома узнает сроки сноса старого жилья и переезда в новое.
Снос первой пятиэтажки по программе реновации в Москве начался 22 августа на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово, при сносе дома присутствовали его бывшие жители и мэр Москвы Сергей Собянин. Бывшие жители дома 5 по улице Константина Федина получили новые квартиры в доме на 5-й Парковой улице, находящемся в 200 м от старого, переселение полностью завершилось в июле.
При сносе дома была задействована технология "умного" разбора, когда стекло, кирпич, пластик и металл собираются отдельно и отправляются на переработку. Принцип "умного сноса" предполагает безопасность, экологичность, максимальную переработку и повторное использование образующихся отходов. Предельный срок хранения образующихся отходов на площадке не должен превышать семи дней. По словам мэра Москвы, технология "умного сноса" станет стандартом при реализации программы реновации.
В Москве в программу сноса включен 5171 дом (около 350 тыс. квартир) общей площадью 16,3 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн жителей.