До конца года в Москве снесут 18 домов по программе реновации

В Минстрое сообщили, что каждый шестой дом в России отремонтирован по программе капремонта

Стоимость выполненных работ по капремонту с момента запуска программы превышает несколько сотен миллиардов рублей, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Чибис

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