Нидерланды намерены ввести систему обязательной регистрации жилья для туристов

ГААГА, 27 сентября. /ТАСС/. Нидерланды намерены ввести систему обязательной регистрации недвижимости, сдаваемой туристам. Мера направлена на то, чтобы муниципалитеты могли более эффективно бороться с незаконным предоставлением жилья во временное пользование, сообщает газета de Volkskrant.

Как сообщила в письме парламенту вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен, в настоящее время правительство ведет работу с рядом крупных городов и различными платформами, такими как Airbnb и Booking, по созданию системы обязательной регистрации людей, которые хотят сдавать свое жилье. Индивидуальный регистрационный номер будет публиковаться на всех объявлениях и на всех платформах, что позволит инспекторам немедленно устанавливать точный адрес любой предлагаемой в аренду недвижимости.

"Всего за пять лет аренда жилья через Airbnb превратилась из небольшого бизнеса в огромную индустрию, - отмечает издание. - Однако параллельно образу американской платформы был нанесен серьезный ущерб, особенно в Амстердаме, где в аренду сдается более 20 тыс. объектов недвижимости. Из лидера экономики потребления сервис Airbnb превратился в синоним раздражения и неудобств для местных жителей".

За последние годы Амстердам принял определенные меры и заключил множество соглашений в попытке установить контроль над явлением. Например, более 80 инспекторов ежедневно ведут поиск в интернете и на улицах незаконных отелей. В 2017 году в общей сложности было выписано штрафов на €4,2 млн. Также с 2017 года владельцы недвижимости, пользующиеся Airbnb и другими похожими платформами, обязаны уведомлять муниципалитет о количестве дней, на которые сдается жилье. Сам срок сначала был ограничен 60 днями, а со следующего года и вовсе сократится до 30 дней.

Однако ни одна из мер не оказалась успешной. Многие амстердамцы, например, игнорируют обязанность уведомлять муниципалитет. Несмотря на штраф в €6 тыс., по данным местных властей, лишь четверть всех собственников регистрируются в муниципалитете. Обещание Airbnb о блокировке доступа к сервису владельцам при достижении срока сдачи жилья в аренду в 60 дней также не работает. Недавно журналисты городского телеканала показали, как можно с легкостью обойти запрет. А главная проблема для инспекторов заключается в том, что обнаружить сдаваемые объекты очень сложно, потому что точный адрес пользователи получают только после завершения процесса бронирования.

Оллонгрен надеется, что введение регистрационных номеров позволит обеспечить соблюдение закона. Например, инспекторы смогут сразу устанавливать точный адрес жилья и проверять количество дней, на которые оно сдавалось в аренду. Более конкретный план, по словам вице-премьера, будет представлен парламенту к концу года.