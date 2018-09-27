Строители выйдут на три стройплощадки обанкротившейся Urban Group в начале октября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Строительные работы в трех жилых комплексах обанкротившегося застройщика Urban Group в Подмосковье стартуют в начале октября 2018 года. Об этом сообщил генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Александр Плутник на встрече с дольщиками компании.

"Сегодня в Митино работы у нас начали разворачиваться, дальше у нас Химки, "Солнечная система", в начале следующей недели там уже будут работать строители", - сказал он. Также в первую неделю октября строительные рабочие выйдут на площадки комплексов "Видный город" и "Опалиха О3", добавил руководитель фонда.

Ранее в четверг начались строительные работы на территории жилого комплекса "Митино О2". В те же сроки запланировано начало обследования состояния площадок комплексов "Лайково" и "Лесобережный", добавил Плутник.

Завершение строительства шести жилых комплексов девелопера Urban Group обеспечивается "дорожной картой" по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства, утвержденной правительством, сообщалось ранее.