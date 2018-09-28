ДОМ.РФ вошел в пятерку лидеров по объемам выдачи ипотеки в России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. АО "ДОМ.РФ" занял пятую позицию по объему выданных ипотечных кредитов в РФ за восемь месяцев 2018 года. Об этом говорится в исследовании компании Frank RG.

"ДОМ.РФ с учетом результатов работы дочернего банка "Российский капитал" в январе - августе 2018 года занял пятую позицию в рейтинге по объему выданных ипотечных кредитов, поднявшись за год на две позиции", - говорится в сообщении.

За восемь месяцев 2018 года лидером по объемам выдачи стал Сбербанк - 969,1 млрд рублей, за ним следует ВТБ с 355,7 млрд рублей, Газпромбанк с 97,9 млрд рублей, Россельхозбанк с 93,8 млрд рублей и ДОМ.РФ с 53,1 млрд рублей, поднявшись на две позиции. Газпромбанк также поднялся за год на две позиции, остальные лидеры рынка сохранили свои места в пятерке. Райффайзенбанк и "Дельтакредит" сместились в рейтинге на 6 и 7 места соответственно.

Всего за восемь месяцев 2018 года 15 крупнейших ипотечных кредиторов России выдали ипотечных кредитов на 1,8 трлн рублей, что на 70% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Уровень концентрации рынка сохраняется на прежнем уровне: за январь - август доля пяти крупнейших кредиторов составила около 80%, как и годом ранее.

Рыночная доля Сбербанка, лидера рейтинга, за год выросла на 0,5 процентных пункта, до 49,3%. Доля банка ВТБ (второе место по доле рынка), за январь - август составила 18,1%. За ними следуют Газпромбанк (5% рынка, рост 1,8 п.п.) и Россельхозбанк с долей рынка в 4,8%, увеличившейся за год на 1,6 п.п.

Рыночная доля ДОМ.РФ выросла на 0,9 п.п. - до 2,7% за январь - август 2018 г. по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

По общему объему ипотечного портфеля на 1 сентября 2018 года также расположились Сбербанк и ВТБ - 3,37 трлн рублей и 1,2 трлн рублей соответственно. ДОМ.РФ находится на третьем месте с 390,8 млрд рублей.

В будущем ДОМ.РФ с учетом дочернего банка планирует войти в тройку ключевых участников рынка ипотечного кредитования, прокомментировал рейтинг генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник.

"В первую очередь, мы можем делать ставку на качество обслуживания клиентов, конкурируя с большими игроками. Будем развивать банк на основе ипотечно-строительной модели", - заключил он.