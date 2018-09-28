ДОМ.РФ: российский ипотечный рынок в течение двух лет может вырасти на 30%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Рынок ипотечного кредитования в России в ближайшие два года будет активно развиваться и вырастет примерно на 30%, сообщил на конференции "Рынок недвижимости 2019: работа в новых условиях" генеральный директор госкомпании "ДОМ.РФ" Александр Плутник.

"Никакой сложной ситуации нет, ипотека прекрасно развивается, - сказал он. - В течение двух лет рынок ипотеки вырастет существенно - около 30% прибавит. И наша задача, конечно, создать возможность для удовлетворения этого спроса".

Плутник подчеркнул, что ставки по ипотеке продолжают оставаться на рекордно низком уровне для России. По сравнению с 2017 годом ставки снизились на 2,5 процентного пункта, стоимость жилья не растет, поэтому сейчас, по словам Плутника, "прекрасное время покупать жилье".

"Мы всех призываем не откладывать с приобретением жилья, потому что сегодня крупные игроки имеют возможность ставки держать на исторически низких уровнях, - отметил он. - Коммерческие банки - им тяжело, они повысили ставки. Это все нормальный рыночный процесс, его не надо бояться".

Плутник также уверен, что "пузыря" на рынке ипотечного кредитования из-за низких ставок и большого объема выданных кредитов не предвидится.

По данным исследования ДОМ.РФ и FrankRG, ипотечный портфель российских банков на 1 августа 2018 года превысил 6 трлн рублей (+24% за последние 12 месяцев).