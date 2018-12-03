"ПИК" достроит проблемный дом в Ярославле к 2020 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Девелопер "ПИК" к 2020 году достроит ЖК "Фрунзе 77" в Ярославле, квартиры в котором более 200 дольщиков ждут пять лет. Соответствующее соглашение подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и президент "ПИК" Сергей Гордеев, сообщает в понедельник пресс-служба компании.

"Компания "ПИК" будет достраивать один из самых проблемных долгостроев Ярославля - ЖК "Фрунзе 77". Инвестиции в строительство составят 250 млн рублей, ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2020 год", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что дольщики, вложившиеся в строительство дома, ждут свои квартиры пять лет. Как пояснили в компании, в прошлом году в отношении застройщика объекта было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. До этого ЖК "Фрунзе 77" занимались еще несколько застройщиков, все они обанкротились. В 2016 году дольщики дома создали жилищно-строительный кооператив, чтобы не допустить продажи дома за долги.

Всего в прошлом году в Ярославской области ввели в эксплуатацию 16 долгостроев, еще 14 будет введено по итогам 2018 года, отмечается в сообщении.

По данным Минстроя РФ, на 1 октября 2018 года в региональные планы-графики восстановления прав обманутых дольщиков включено 898 проблемных объектов, на 1 января этот показатель составлял 836. Число граждан, включенных в реестр, на 1 октября равнялось 37,6 тыс., что на 10,4% больше по сравнению с началом года.

Девелопер "ПИК" присутствует на строительном рынке Ярославской области с 2006 года. Группа компаний входит в число крупнейших публичных девелоперов в России, специализируется на строительстве и реализация жилья эконом-класса.