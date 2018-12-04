Госдума поддержала в первом чтении ужесточение контроля над средствами дольщиков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий контроль над использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства. Законопроект инициирован правительством России.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов (такая возможность появилась с 1 июля 2018 года). По этой схеме дольщики передают средства не девелоперу, а банку, который замораживает деньги до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта. Финансировать проекты застройщики будут с помощью банковских кредитов.

Законопроект уточняет правила привлечения средств дольщиков в проекты, которые подразумевают строительство не одного конкретного дома, а комплексное развитие территорий. Предлагаемые нормы означают, что застройщик будет пропорционально распределять по всем домам затраты при освоении территории, и это даст возможность снизить риски по незавершению строительства, пояснил ранее на заседании профильного комитета Госдумы замминистра строительства РФ Никита Стасишин.

Помимо этого, устанавливаются особенности банкротства жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Законопроектом предлагается запретить создавать новые ЖСК из числа членов прежнего кооператива, чтобы подать на банкротство первичной организации. Солидарная ответственность бенефициаров застройщика за убытки, причиненные по их вине участникам долевого строительства, заменяется на субсидиарную.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующая солидарная ответственность увеличила риски криминализации отрасли.

Как отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, ко второму чтению документа необходимо добавить поправки, которые упростят застройщикам взаимодействие с банками при переходе на проектное финансирование в строительстве, решить вопросы защиты обманутых дольщиков нежилой недвижимости, а также доработать процедуру банкротства застройщиков и завершения механизма страхования ответственности застройщиков через страховые компании.