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Минстрой: стандарт "Умного города" планируется утвердить до конца года

Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис отметил, что 6 декабря сводный документ будет вынесен на обсуждение с экспертами рабочей группы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Стандарт "Умного города" может быть утвержден до конца декабря 2018 года, сообщил в среду замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на Общероссийском форуме частных операторов коммунальной инфраструктуры.

"Мы планируем в декабре соответствующий стандарт утвердить", - сказал Чибис.

Он напомнил, что 6 декабря сводный документ будет вынесен на обсуждение с экспертами рабочей группы. "Стандарт Smart city - это набор механизмов, направлений и эффектов, которые необходимо получить. Направления, по которым должны будут двигаться наши города", - отметил замминистра.

Ранее сообщалось, что стандарт, в частности, будет предусматривать создание онлайн-платформ для обсуждения городских инициатив и проблем, применение систем безопасности, основанных на технологии распознавания лиц, и "умных систем" управления городским хозяйством.

Проект "Умный город" входит в состав нацпроекта "Цифровая экономика", пилотными площадками для его реализации стали 37 городов из 33 регионов.

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