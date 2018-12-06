Дольщик под защитой. Что нужно знать о покупке квартиры по счетам эскроу

Сначала разберемся, что такое эскроу. Как гласит официальное определение, это специальный счет, на котором аккумулируются средства до наступления определенных обязательств. В нашем случае речь идет о деньгах граждан, которыми застройщик не может воспользоваться до момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Как отмечают в ДОМ.РФ, на этапе строительства жилья средства от покупателей будут находиться на эскроу-счете в уполномоченном банке до сдачи дома. "Банк может использовать средства на эскроу для фондирования кредита застройщику, тем самым уменьшая для него стоимость заемного финансирования", - рассказали ТАСС в ДОМ.РФ.

"До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. В случае, если дом не достроен в срок, средства возвращаются дольщикам", - пояснили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

Собственно, это и есть основной механизм защиты участника строительства: его деньги остаются неприкосновенными на все время выполнения работ.

К слову, работать по этой системе, предлагать проектное финансирование и обслуживать счета эскроу могут только уполномоченные банки. На 1 ноября их 60, полный список опубликован на официальном сайте Центрального банка.