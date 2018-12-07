Более 1 млрд рублей направят на решение проблем обманутых дольщиков в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края предусмотрели почти 1,2 млрд рублей на решение проблем граждан, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков, сообщает в пятницу пресс-служба краевой администрации.

"По поручению врио губернатора Олега Кожемяко в бюджете Приморского края предусмотрели почти 1,2 млрд рублей на решение проблем граждан, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков. Более половины средств будут выделены уже до конца года", - говорится в сообщении.

Сейчас уже принят ряд важных мер, которые помогут сотням приморцев, кто заплатил, но так и не получил свое жилье, решить наболевший вопрос. В частности, в краевом бюджете предусмотрели почти 590 млн рублей на докапитализацию Корпорации развития жилищного строительства края. Организация займется достройкой трех проблемных объектов во Владивостоке. Средства поступят уже до конца года.

Еще более 550 млн рублей получат сами обманутые граждане. По новому краевому закону выплаты будут направлены дольщикам жилого комплекса "Солнечная долина" в поселке Трудовое и дома на Кипарисовой, 26 во Владивостоке. В этом году на данные цели в бюджете Приморья предусмотрено 83 млн рублей, в следующем - 473.

Еще 2,5 млрд рублей планируют направить на обеспечение гарантий для достройки объекта "Снеговая Падь. Комплекс Д", где около 700 семей не смогли получить квартиры по государственной программе "Жилье для российской семьи". Эти средства будут заложены в бюджете края на 2019 год.