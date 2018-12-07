Взявшимся за долгострои в Нижегородской области компаниям дадут землю в аренду за рубль

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области предоставят застройщикам, которые будут достраивать жилье обманутых дольщиков, землю в аренду за 1 рубль в год. Соответствующее постановление подписал глава региона Глеб Никитин, сообщили ТАСС в пресс-службы областного правительства.

"Застройщики, которые берутся решать проблему обманутых дольщиков, должны поощряться. По моему поручению министерство имущественных и земельных отношений разработало соответствующее постановление. Предоставляться такие участки будут "достройщикам" без торгов, а стоимость арендной платы составит 1 рубль за участок в год", - цитирует пресс-службы слова Никитина.

Министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов отметил, что такая арендная плата будет установлена для 76 участков. "Проблема обманутых дольщиков в нашем регионе - одна из наиболее острых. В настоящее время в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду без проведения торгов, включены 76 земельных участков: 75 в Богородском районе и 1 в Приокском районе Нижнего Новгорода", - сказал Баринов.

Ранее Никитин подписал постановление, согласно которому инспекция Госстройнадзора Нижегородской области будет ежеквартально оценивать риски компаний, занимающихся долевым строительством жилья. По его словам, с учетом отклонения застройщика от примерного графика каждый строящийся объект будет относиться к одной из трех зон.

Застройщики, которые попадут в "красную зону риска", будут находиться на постоянном контроле Госстройнадзора. Их вместе с представителями муниципалитетов будут регулярно вызывать на совещания в правительство области, чтобы вместе найти пути выхода из сложившейся ситуации. В пресс-службе главы региона добавили, что работа застройщиков из значительной категории риска будет проверяться один раз в год. Также, согласно постановлению, инспекция уполномочена проводить внеплановые проверки.