Комитет Госдумы предлагает передать портфели по страхованию застройщиков в фонд дольщиков

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обсуждает с Банком России и Минстроем возможность передачи портфелей страховщиков по страхованию ответственности застройщиков в фонд защиты прав дольщиков. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава комитета Николай Николаев.

По его мнению, передача портфелей необходима, так как после того, как в конце 2017 года механизм страхования как способ обеспечения прав дольщиков был заменен фондом, остался "огромный шлейф" объектов, где ряд договоров долевого участия уже застрахованы, и поэтому на новые договора на этом объекте гарантии фонда не распространяются. Число таких объектов исчисляется "не десятками и даже не сотнями", при этом только одна компания страхует риски застройщиков.

"Где есть гарантии, что еще появятся страховщики и существующий страховщик захочет продолжать страховать - он же не обязан это делать... Законодательство построено так, что без страхования, без банковской гарантии, которую никто по факту не получает, нельзя продолжать строиться. Каким образом мы будем держать все эти проекты под высоким риском того, что в любой момент из-за отказа страховщика [страховать договор долевого участия] у нас остановится строительство?", - сказал Николаев.

В 2018 году рынок страхования застройщиков покинули как минимум две компании, страховавшие риски Urban Group - ВСК (добровольно вышла из этого бизнеса) и "Проминстрах" (была исключена из списка страховщиков застройщиков Центробанком). При этом они продолжают нести обязательства по действующим договорам. Активно страхует риски застройщиков только компания "Респект" (не страховала риски Urban Group).

"Нам нужен механизм, который гарантировал бы, независимо от желания тех или иных компаний или ситуации на рынке, продолжение строительства. Единственная структура, которая сейчас является таким гарантом, - это Фонд защиты прав участников долевого строительства. Я считаю, необходимо достаточно оперативно рассматривать механизм передачи портфеля от страховых компаний, которые остались, в Фонд защиты прав участников долевого строительства. Это нужно делать в ближайшее время", - заявил Николаев.

Соответствующая возможность обсуждается с Центробанком и Минстроем, уточнил он. "По идее, это было бы правильно - чтобы весь портфель, который существует, с премиями и резервами, был передан в фонд, и поставить точку с механизмом страхования", - добавил парламентарий.

Позиция Банка России

Технически передача портфелей - задача непростая, практики подобного рода не было, заявил начальник управления страхового надзора департамента страхового рынка ЦБ РФ Иван Давыдов на заседании рабочей группы комитета по защите прав дольщиков.

Сложность может возникнуть с гарантиями перестраховщиков, которые страховые компании уже оплатили, отметил он. По мнению Николаева, гарантии не могут перейти в фонд - может перейти портфель с не заработанной премией.

ЦБ ранее обращался в Минстрой с просьбой дать возможность застройщикам в рамках одного объекта использовать разные механизмы обеспечения прав дольщиков - гарантийный фонд застройщиков, страхование ответственности и банковское поручительство, говорил в мае зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Это необходимо для того, чтобы в случае отказа страховщика продолжать страхование застройщик имел возможность получить гарантии фонда, необходимые для достройки дома.