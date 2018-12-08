ДОМ.РФ предложил учесть стандарт развития территорий при реконструкции аварийных кварталов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Развитие территорий, которые освобождаются при сносе аварийного жилья, должно происходить по современным стандартам комплексного развития. Соответствующее предложение подготовил ДОМ.РФ, рассказал ТАСС генеральный директор компании Александр Плутник по итогам участия в дискуссионной площадке "Городская среда и чистая страна" на XVIII съезде "Единой России".

"Это предложение мы сейчас обсуждаем с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Необходимость очевидна - мы уже видели районы, построенные во многих субъектах по программе переселения аварийного жилья, и многие из них выглядят не лучшим образом", - сказал Плутник.

Стандарт комплексного развития разрабатывается единым институтом развития в жилищной сфере с 2016 года, напомнил Плутник. Результатом работы должен стать стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Свод правил будет направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и станет методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства.

Федеральный проект по расселению аварийного жилья входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда", рассчитанный до 2024 года. Объем финансирования проекта на шесть лет составит 507 млрд рублей, из них 432 млрд рублей - из федерального бюджета, 68 млрд рублей - из региональных бюджетов, 7 млрд рублей составляют внебюджетные источники, указано в паспорте нацпроекта. Предполагается, что за время действия нацпроекта жилищные условия улучшат более 530 тыс. россиян.