Более 100 тыс. кв. м жилья по программе реновации начнут строить в Новой Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Строительство более 100 тыс. кв. метров жилья по программе реновации на территории Новой Москвы начнется в 2019 году. Об этом журналистам в четверг сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Сейчас идет проектирование, первые дома по реновации будут построены в этом году. <...> в мае уже можно будет выйти на стройку <…> Мы бы хотели в этом году начать строительство 100 тыс. кв. м в разное время: что-то в мае, в июне, в июле, чтобы к концу года в стройке было 100 тыс. кв. м", - сказал Жидкин.

Он отметил, что общий запланированный объем строительства жилья по программе реновации в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (ТиНАО) составляет 500 тыс. кв. м.

В программу вошел 251 дом на территории ТиНАО, властям предстоит переселить жителей из 8251 квартиры, площадь одобренных стартовых площадок реновации в округе составляет 193,5 тыс. кв. м.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей. Площадь каждой новой квартиры по программе реновации будет больше на 20%-30%, чем в расселяемой.