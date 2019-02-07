Росстат зафиксировал рост цен на жилье в России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Рост цен на жилье в России зафиксирован Федеральной службой государственной статистики. Соответствующая информация содержится в докладе ведомства о социально-экономическом положении России на 2018 год.

Так, по итогам IV квартала 2018 года цены на первичном рынке недвижимости выросли на 6,3%, на вторичном - на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Рост цен зафиксирован и по сравнению с предыдущим кварталом 2018 года, также отмечается в материалах ведомства. "В IV квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья, по предварительным данным, составили соответственно 101,4% и 101,8%"- говорится в докладе.

Индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья рассчитываются на основе зарегистрированных цен на вновь построенные квартиры и на квартиры функционирующего жилого фонда, находящиеся в собственности, если они являются объектами совершения рыночных сделок, указывает Росстат.

Где цены выросли больше всего

Средние цены жилых помещений на первичном и вторичном рынке составили 61,8 и 54,9 тыс. рублей за кв. м соответственно, отмечает ведомство.

Наибольшая динамика как роста, так и падения цен зафиксирована ведомством в Дальневосточном федеральном округе. Так, в Сахалинской области новостройки за год подорожали на 21%, готовое жилье - на 10%, в Камчатском крае - цены упали на 7,7% и 2% по видам жилья соответственно.

В Москве новостройки за 2018 год подорожали на 6,1%, вторичное жилье - на 2,7%. При этом в конце года квартиры начали немного дешеветь: в четвертом квартале 2018 года цены на первичное и вторичное жилье снизились на 0,1 и 0,3% соответственно по сравнению с третьим кварталом. В Московской области цены на первичном рынке выросли на 7,7%, на вторичном - на 4,6%.

В Санкт-Петербурге цены и на первичное, и на вторичное жилье выросли на 6,5%. В Краснодарском крае новостройки подорожали на 9,9%, вторичное жилье - на 1,1% (но по сравнению с третьим кварталом 2018 года вторичное жилье в регионе подешевело на 2%).

Также выросли цены на новостройки в Севастополе - на 9,6%, рост на вторичном рынке составил 4,2%. В Республике Крым новостройки подорожали на 0,5%, готовое жилье подешевело 0,2%.

В Тюменской области без (учета автономных округов) первичное жилье подорожало на 11,9% , а готовое - на 10%.