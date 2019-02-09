Правительство предложило штрафы для застройщиков за причинение вреда водным биоресурсам

МОСКВА, 9 февраля. ТАСС. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о новых штрафах для строительных компаний, которые при работе на объектах не компенсируют вред, нанесенный обитателям водной среды. Текст в субботу размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно предложенным поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов, внедрение новых технологических процессов "и осуществление иной деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания" без применения мер по их сохранению повлечет за собой штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 15 тыс., а для юридических лиц от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Кроме того, кабмином предложены санкции за планирование капитальных работ, предусматривающих негативное влияние на водные биоресурсы, и последующее строительство без согласования с Росрыболовством. В таком случае штраф для физических лиц составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 8 тыс. до 10 тыс., а для фирм и компаний от 50 тыс. до 100 тыс.

Согласно пояснительным материалам, Росрыболовство и его подведомственные организации ежегодно рассматривают около 9 тыс. проектов на предмет сохранения водных биоресурсов. По данным разработчиков, в 2017-2018 годах "добросовестные хозяйствующие субъекты выпустили в водные объекты 1 млрд штук молоди различных видов водных биологических ресурсов, что компенсировало ущерб в объеме 15 тыс. т водных биологических ресурсов". Однако 680 предприятий требование закона проигнорировали, "объем невозмещенного ими вреда составляет 18 тыс. т".