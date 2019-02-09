Расширенное заседание президиума Госсовета по теме жилья открывается в Казани

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Расширенное заседание президиума Государственного совета в новом формате стартует в воскресенье в Казани. Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поручил провести это заседание в столице Татарстана 10-12 февраля. Оно посвящено работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды. Как ожидается, глава государства присоединится к обсуждению 12 февраля.

Ранее президиум Госсовета проходил в виде одного совещания под председательством президента. Однако с ноября 2018 года формат заседаний был изменен. Теперь обсуждение заявленной темы ведется в течение нескольких дней при участии представителей правительства и регионов. Оно разделено на несколько секций, а дискуссии проходят с акцентом на достижение задач, поставленных в приоритетных национальных проектах.

В финальном дне обсуждения принимает участие президент. Новый формат проведения заседания Госсовета предполагает неформальный диалог Путина с главами субъектов РФ в закрытом режиме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что такой формат "показал свою эффективность". По словам представителя Кремля, он позволяет "создать атмосферу, наиболее благоприятствующую именно откровенному, прямому, зачастую не совсем дипломатичному обмену мнениями по самым важным вопросам, которые связаны с реализацией стратегических задач, поставленных в майском указе президента".

Первое заседание президиума Госсовета в формате круглых столов состоялось 23 ноября 2018 года в Крыму и было посвящено реализации 12 национальных проектов. Было сформировано несколько тематических круглых столов, посвященных, в частности, демографии и здравоохранению, науке и образованию, жилью и городской среде, экологии, цифровой экономике и инфраструктуре, культуре, экономике. В каждом из них принимали участие профильные вице-премьеры и руководители регионов. Президент на заседании возглавлял круглый стол под названием "Системные вопросы", в работе которого также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощники президента Андрей Белоусов и Игорь Левитин, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Позднее Кириенко сообщал о планах Кремля провести отдельные заседания президиума Госсовета по каждому из 12 национальных проектов. "Президент принял решение, что по такому принципу президиумы Госсовета теперь будут проходить по отдельным направлениям. Мы рассматривали всю задачу по реализации всей совокупности национальных проектов <...>, а дальше президент планирует в таком же формате диалога и совместной работы губернаторов, министров, вице-премьеров проводить президиумы Госсовета по каждому из направлений каждого национального проекта", - сказал Кириенко. По его словам, "многие из заседаний будут проходить с выездом в регионы".

Позитивно оценили новый формат и эксперты. Так, директор Института новейших государств Алексей Мартынов отмечал, что он стал "другим взглядом на систему государственного управления". По его словам, такое изменение "с одной стороны - оптимизация, с другой стороны - усиление государственного управления, когда все участвуют в управлении страной".

Нацпроект "Жилье и городская среда"

Жилищный нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы, он подразумевает расходы в размере более 1 трлн рублей и ставит целью улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно к 2024 году. Паспорт нацпроекта содержит четыре раздела: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Он предполагает увеличение объема жилищного строительства в РФ не менее чем до 120 млн кв. м в год в 2024 году.

При этом, по данным Росстата, по итогам 2018 года этот показатель составил 75,3 млн кв. м. Увеличение объема ввода жилья планируется достичь в том числе за счет введения безрисковых для граждан инструментов инвестирования в жилищное строительство, эффективного вовлечения земель в оборот, господдержки строительства инфраструктуры в жилых проектах, а также модернизации строительной отрасли и оптимизации административных процедур. Также в нацпроекте ставится задача по развитию ипотечного рынка, в том числе за счет роста рынка ипотечных ценных бумаг.

Что касается сокращения объема непригодного для проживания жилья, то, согласно документу, до 2024 года планируется переселить в новые дома более 664 тыс. человек, которые в настоящий момент живут в аварийном фонде площадью 12 млн кв. м.

Еще одна цель нацпроекта - увеличение к концу 2024 года доли городов с благоприятной средой с 20% до 60% от общего количества городов РФ. Методика формирования индекса городской среды должна быть утверждена до 1 марта 2019 года. Среди критериев оценки - доступность городской среды для маломобильных групп населения и цифровизация городского хозяйства. Также будет учитываться то, как программы благоустройства городов синхронизируются с другими национальными проектами.