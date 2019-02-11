Площадь земли, на которой строится жилье, увеличится на 22% к 2024 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Площадь земельных участков, предназначенных для строительства жилья, в России в 2024 году увеличится почти на 22% по сравнению показателем 2018 года, следует из материалов по нацпроекту "Жилье и городская среда", опубликованных на сайте правительства РФ.

Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства в 2019 году составит 41,3 тыс. га, к 2024 году достигнет 50,3 тыс. га, говорится на сайте правительства.

Основной целью нацпроекта "Жилье и городская среда" является улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно, начиная с 2024 года. Ежегодный объем ввода жилья начиная с 2024 года должен составить 120 млн кв. м.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.