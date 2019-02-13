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Российский инвестиционный форум - 2019

ДОМ.РФ прогнозирует начало снижения ставок по ипотеке во втором полугодии 2019 года

Заместитель гендиректора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко отметил, что прежний рост был обусловлен ростом ключевой ставки ЦБ

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Ипотечные ставки в России, которые росли с конца прошлого года, начнут снижаться во втором полугодии 2019 года. Об этом ТАСС заявил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко в кулуарах Российском инвестиционном форуме.

Как сообщалось ранее, в 2018 году ставки по ипотеке достигли минимальных значений за всю историю жилищного кредитования в России, опустившись ниже 10% годовых. Однако с сентября Банк России дважды повышал ключевую ставку, которая в настоящее время составляет 7,75%. Вслед за решением регулятора кредитные организации увеличили ставки по ипотечным продуктам, у различных банков сегодня ставки превышают 10-11%.

"Думаем, что ипотечные ставки стабилизируются на какое-то время на текущем уровне и продолжат снижаться во второй половине года. Рост ипотечных ставок в последние месяцы прошлого года и первые месяцы этого был обусловлен, прежде всего, ростом ключевой ставки ЦБ, а она, в свою очередь, возросла вслед за разовым всплеском инфляционных ожиданий после повышения НДС. Это разовый фактор, разовая история, которая не скажется на долгосрочном тренде по инфляции", - сказал Федорко.

По данным Банка России, в 2018 году было выдано ипотечных кредитов на 3,013 трлн рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Совокупный ипотечный портфель банков на начало 2019 года достиг 6,37 трлн рублей, увеличившись за 2018 год на 23,5%. При этом средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях по состоянию на 1 января 2019 года составила 9,56% годовых.

Российский инвестиционный форум пройдёт в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

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РоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
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