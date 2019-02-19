Etalon Group завершит интеграцию с "Лидер-Инвестом" в III квартале 2019 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Девелоперская группа Etalon завершит интеграцию со строительной компанией "Лидер-Инвест" в третьем квартале 2019 года, следует из пресс-релиза группы Etalon.

Ранее стало известно, что АФК "Система" продает 51% акций девелопера "Лидер-Инвест" группе "Эталон" за 15,2 млрд рублей.

"Сделка будет профинансирована за счет долгосрочной кредитной линии от Сбербанка. Etalon Group намерена завершить интеграцию "Лидер-Инвест" в III квартале 2019 года",- говорится в сообщении. В нем также отмечается, что проведение сделки одобрила Федеральная антимонопольная служба, а также совет директоров группы.

Отмечается, что сделка по приобретению 51% акций "Лидер-Инвеста" усилит позиции Etalon на рынке недвижимости Москвы.

В релизе говорится, что портфель проектов "Лидер-Инвест" включает 31 проект в стадии строительства и проектирования, а также непроданную жилую недвижимость в восьми завершенных жилых комплексах и коммерческую недвижимость с общей доступной для продажи реализуемой площадью, равной 1,3 млн кв. м. Отмечается, что консалтинговая компания Colliers international на 1 октября 2018 года оценивала стоимость портфеля девелопера в 66,6 млрд рублей.

Etalon Group основана в 1987 году Вячеславом Заренковым. Etalon является одной из крупнейших российских девелоперских и строительных компаний, специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. Общий портфель компании по состоянию на 30 июня 2018 года составлял 4,5 млн кв. м. Выручка группы за тот же период достигла 24,6 млрд рублей.

Ранее СМИ сообщали о возможной продаже 30% акций Etalon АФК "Системе".