В Приморье за два года построили менее 50% запланированного жилья для сирот

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата Приморского края выявила недостаточное освоение бюджетных средств на строительство жилья для достигших совершеннолетия детей-сирот за 2017-2018 годы. Как сообщила в среду пресс-служба Законодательного собрания региона, из 18 домов построено было только восемь.

"Комитет по социальной политике и защите прав граждан рассмотрел результаты проверки эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на строительство жилья для детей-сирот в 2017-2018 годах. <...> Освоение бюджетных ассигнований за 2017 год составило 42,5%, за девять месяцев 2018 года - 33,9%. На строительство 18 жилых домов (девять 36-квартирных, девять 45-квартирных) для детей-сирот на 2014-2019 годы предусмотрен объем бюджетных инвестиций в размере 1,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По итогам проверки установлено, что фактически с 1 января 2015 года по 30 ноября 2018 года департаментом градостроительства Приморского края построены и введены в эксплуатацию восемь трехэтажных 36-квартирных жилых домов с общим количеством квартир 288. Основными причинами низкого освоения бюджетных средств аудиторы считают предоставление муниципалитетами под строительство неподходящих земельных участков.

"Ситуация с обеспечением жильем детей-сирот очень тревожная. Из года в год идет неисполнение даже тех денег, которые запланированы. В апреле планируем на заседании комитета заслушать информацию курирующего вице-губернатора о том, что будет происходить в текущем году. Мы изменили законодательство - передали полномочия муниципалитетам, и важно знать, как это все реализуется", - цитирует пресс-служба главу комитета по соцполитике Игоря Чемериса.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что подход к распределению жилья для достигших совершеннолетия детей-сирот в регионе надо изменить, и передать эти функции от краевого департамента на муниципальный уровень. По его словам, это позволит исключить проблему, когда специалистам единственного департамента нужно выбирать и осматривать квартиры для сирот по всему краю, включая отдаленные районы. По информации властей, в Приморье в очереди на квартиры стоят более 7 тыс. достигших совершеннолетние детей-сирот.