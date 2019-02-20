Застройщик проблемного ЖСК "Ваниль" в Москве начал оформлять документы для достройки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "ТЭН", взявшая на себя обязательства по достройке ЖСК "Ваниль" на Каширском шоссе в Москве, квартиры в котором пайщики ждут с 2011 года, приступила к оформлению документации для выхода на строительную площадку, сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение о восстановлении ранее аннулированного градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) под строительство жилого дома, в который были вложены средства 73 пайщиков ЖСК "Ваниль". Теперь, имея действующий ГПЗУ, ГК "ТЭН" в лице ООО "Оптимум-Инвест", которая взяла на себя обязательства по достройке объекта, уже приступила к оформлению градостроительной документации, необходимой для получения разрешения на строительство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель ЖСК "Ваниль" без соглашений с компанией-застройщиком "Оптимум-Инвест" с апреля 2011 года по сентябрь 2012 года по подложным документам заключал с гражданами договоры паенакопления. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

ГК "ТЭН" ранее предлагала гражданам три варианта решения вопроса: выкуп паев по их себестоимости, предоставление пострадавшим пайщикам квартир равной площади в ЖК "Новое Медведково" или квартиры в построенном доме на Каширском шоссе по рыночной цене с учетом оплаченных ранее паев.