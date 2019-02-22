В Думе сообщили о попытках мошенничества ряда застройщиков в связи с переходом на эскроу

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ряд недобросовестных участников строительного рынка пытаются обмануть граждан с помощью серых схем, пользуясь недостаточной информированностью населения о переходе на проектное финансирование и применение счетов эскроу. Об этом заявил в пятницу председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев на круглом столе на тему "Методические и правовые подходы к разработке критериев перехода проектов долевого строительства на счета эскроу".

"Сегодня при той шумихе, которая идет в СМИ, в каких-то кулуарах, это [реформа долевого строительства] не может не настораживать наших граждан, - сказал парламентарий. - Они должны понимать, что происходит, что такое эскроу-счета, что является положительным, что отрицательным, какие у них возможности появляются". "Тем более что сейчас у нас есть определенные сигналы, что такой ситуацией пользуются и недобросовестные участники рынка, пугают этими эскроу-счетами и уже предлагают различные схемы, бумажки, векселя - чего там только нет", - предупредил он.

В связи с этим Николаев указал на необходимость "вести работу по информированию граждан, разъяснению всех этапов реформы". Он предложил создать на площадке комитета рабочую группу, в которую могли бы войти в том числе представители Центробанка, чтобы "разработать меры по проведению разъяснительной кампании среди граждан". "Если люди не будут понимать, что происходит, они с большой долей вероятности могут стать жертвой мошенников", - констатировал политик, обратившись к СМИ с призывом принять участие в этой работе.

Глава комитета также заверил, что депутаты будут самым пристальным образом следить за правоприменением новых законов, которые будут регулировать строительный рынок. "Думаю, с позиции депутатского корпуса мы должны продумать мероприятия по парламентскому контролю тех норм, которые сейчас будут подготовлены", - подчеркнул он. Депутат также подтвердил готовность комитета продолжать взаимодействие с банками и застройщиками.

Преимущества механизма эскроу

Как пояснил ТАСС эксперт в сфере международного права, президент крупнейшей израильской русскоязычной адвокатской коллегии, член президиума торгово-промышленной палаты "Израиль - Россия" Эли Гервиц, "механизм эскроу-счетов - суперэффективен". По его мнению, это очень простая и очень прозрачная система. "Не всегда нужно идти особым путем, не всегда нужно изобретать велосипед, - сказал он. - Куда проще и часто куда эффективнее воспользоваться опытом других стран, и, с моей точки зрения, финансирование строительства через выделенные трастовые счета [счета эскроу] относится к категории решений, к которым, может быть, долго идут, но когда пришли, спрашивают себя: "Почему мы не сделали этого раньше?".

По словам эксперта, механизм строительства с использованием эскроу-счетов широко используется при оформлении сделок в США, в Европе, например, в Австрии, Чехии, Латвии. В Израиле с 1974 года существует специальный закон о гарантии инвестиций вкладчиков при продаже квартир, который изменялся с накапливанием опыта. "Согласно поправке от 2008 года, каждый строительный проект должен сопровождаться банком, который ведет для него отдельный счет, получает на него деньги от покупателей и является гарантом их сохранности перед ними. И деловая логика обязывает его освобождать деньги девелоперу только под платежные документы, шаг за шагом, на каждый этап строительства", - рассказал он.

"Но самое главное, если предположить, что подрядчику удастся коррумпировать банковского служащего, который освободит деньги с трастового счета не под счет фактуры на закупку цемента, чтобы возвести следующий этаж, а действительно для того, чтобы эти деньги украсть, то банку придется восполнить эти средства со своего счета ностро, то есть со счета, на котором банк держит свои личные средства", - изложил Гервиц преимущества механизма эскроу. "А поскольку банки не любят отдавать свои деньги, то система счетов эскроу изначально строится банками так, что коррумпировать никого не получится", - указал он. "Банк позаботится о своей безопасности и косвенно обеспечит безопасность денежных вложений покупателей", - заключил собеседник.

С 1 июля 2019 года застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан будут храниться на счетах эскроу, раскрыть которые застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию; строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Чтобы получить кредит, проект должен будет соответствовать требованиям кредитных организаций.