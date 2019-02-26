Москомстройинвест может привлечь прокуратуру к внеплановым проверкам застройщиков

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Представители прокуратуры и следственных органов могут быть привлечены к проводимым Москомстройинвестом внеплановым проверкам деятельности столичных застройщиков, сообщила во вторник пресс-служба комитета.

В Москве с привлечением средств населения работает свыше 300 застройщиков, в строительство привлечено 1,4 трлн рублей средств населения.

"Прокуратура города и следственные органы готовы принять участие во внеплановых проверках деятельности застройщиков, которые проводит Москомстройинвест. <...> Поддержка прокуратуры и правоохранительных органов позволит повысить результативность и качество работы в данном направлении. Основное внимание будет уделено застройщикам, нарушающим нормативы целевого использования денежных средств, а также допускающим просрочки при передаче объектов и срывающим графики производства работ", - цитирует пресс-служба председателя комитета Анастасию Пятову.

Как пояснили в пресс-службе, поправками в федеральный закон № 214 о долевом строительстве плановые проверки, проводимые в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства жилья, отменены. Теперь комитет может выходить только на внеплановые проверки. Основанием для проведения таких проверок может послужить анализ ежеквартальной отчетности застройщика, отступление от графика работ на объекте, заявления граждан, а также заявление банка.