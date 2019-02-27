Ипотечная ставка по программам расселения аварийного жилья составит 5-6%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ипотечная ставка по новым программам расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет не выше 6%. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Что касается субсидирванной ипотеки - мы будем ориентироваться на ставку 5-6%, не более, иначе смысла нет, участники [программы] не потянут", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на Всероссийском семинаре "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда".

Использование ипотеки будет одним из новых механизмов расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта, следует из материалов к семинару. В частности, Минстрой предлагает допустить возможность субсидирования собственникам аварийного жилья первоначального взноса по ипотеке в пределах нормативной стоимости равнозначного жилья и возмещение процентов по ипотеке в пределах ключевой ставки, говорится в презентации министерства к семинару.

К ключевым задачам национального проекта относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным.

Всего до 2024 года, согласно национальному проекту, планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и число граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 по 2021 год включительно, указано в документе.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.