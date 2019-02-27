Минстрой опубликовал для обсуждения критерии освобождения жилых проектов от эскроу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минстрой РФ обнародовал для обсуждения критерии освобождения жилых проектов от продажи через счета эскроу с 1 июля 2019 года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект строительства, возведение которого может осуществляться с привлечением денежных средств участников долевого строительства без использования счетов эскроу, должен одновременно соответствовать следующим критериям: степень готовности проекта строительства составляет не менее 30%,... количество заключенных договоров долевого участия в строительстве подтверждает реализацию участникам долевого строительства не менее 10% от общей площади", - говорится в проекте.

При этом степень готовности рассчитывается в процентном соотношении как среднее арифметическое исходя из затрат застройщика на строительство и степени готовности конструктивных элементов, отмечается в проекте.

Для кого предусмотрены исключения

Для девелоперов комплексных проектов застройки, которые возводят объекты инфраструктуры или проводят расселение ветхого и аварийного жилья, значения критерия снижаются на величину понижающего коэффициента 0,5, также отмечено в тексте проекта. Для застройщиков - системообразующих организаций критерии снижаются на величину понижающего коэффициента 0,2.

Также предусмотрены исключения для реновации в Москве, следует из текста законопроекта. "Застройщик также вправе осуществлять привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счетов эскроу, если... осуществляется строительство многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, с привлечением средств Московского фонда реновации жилой застройки", - говорится в документе.

Не применяется проектное финансирование и продажи через эскроу к застройщикам, которые достраивают дома обманутых дольщиков после банкротства старого застройщика. Кроме того, критерии могут меняться по соглашению правительства с властями региона под конкретный проект, предлагает Минстрой.

О проектном финансировании

С 1 июля 2019 года все жилые проекты будут возводиться с применением проектного финансирования, за исключением тех, которые будут соответствовать критериям, которые разрабатывает Минстрой. Основными параметрами станут степень готовности объекта и объем уже привлеченных средств дольщиков.

Переход на проектное финансирование предполагает, что застройщики лишатся права напрямую привлекать средства дольщиков. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до ввода объекта в эксплуатацию, а работы будут вестись за счет банковских кредитов.