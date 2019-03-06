Москва за год поднялась на 75 позиций в мировом рейтинге роста цен на элитную недвижимость

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Москва за год поднялась на 75 строчек в мировом рейтинге роста цен на элитную недвижимость, следует из исследования благосостояния The Wealth Report 2019 международной консалтинговой компании Knight Frank.

"Москва в период с декабря 2017 года по декабрь 2018 года переместилась с 98 на 23 место в Индексе изменения цен на элитную недвижимость (PIRI 100)", - пояснили в компании.

Отмечается, что за год цены на элитную недвижимость в Москве выросли на 4,3%. Также в топ-100 вошел Санкт-Петербург, оказавшийся на 61 месте с ростом цен в 0,7%. Годом ранее город занимал 92 строчку рейтинга. В исследовании также отмечается, что на $1 млн в Москве можно купить 94 кв. м жилья, в Петербурге - 194 кв. м.

Как следует из материалов к исследованию, укрепление позиций российских городов связано с выходом на рынок новых проектов в локациях с высокой стоимостью кв. м. Кроме того, поддержанию высоких цен на элитную недвижимость способствовали законодательные изменения в отрасли и колебания курса рубля.

Возглавили рейтинг динамики цен на элитное жилье по итогам 2018 года Манила (рост на 11,1%), Эдинбург (10,6%) и Берлин (10,5%).

Инвестиции в недвижимость

По данным The Wealth Report, Россия по итогам 2018 года оказалась на 27 месте по объему мировых инвестиций в недвижимость. "В 2018 году в России в недвижимость было инвестировано $2,4 млрд. Россия оказалась на 27 месте по объему инвестиций в недвижимость", - говорится в презентации исследования.

Наибольший объем инвестиций в России приходится на сегмент офисной недвижимости (36%). Второе место занимает жилье (22%), третье - торговая недвижимость (17%). Следом идут сегменты промышленной и складской недвижимости (15%), отели (7%), медицинские объекты (2%).

Всего, по данным Knight Frank, в 2018 году, в мире в недвижимость было инвестировано $900 млрд. Первое место по объему инвестиций занимает США ($414 млрд), второе - Великобритания ($76 млрд), третье - Германия ($69 млрд).