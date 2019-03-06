Квартиры в Новой Москве чаще покупают молодые замужние женщины

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Тенденция, когда покупателями квартир в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (ТиНАО) чаще становятся женщины, прослеживается второй год подряд, сообщила в среду пресс-служба департамента развития новых территорий столицы.

"Женщины выступают основными инициаторами покупки квартир в новостройках Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО). Такая тенденция прослеживается второй год подряд. В 2017 году этот показатель составлял 60%, год спустя достиг 65%", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, 60-65% потенциальных собственников жилья в ТиНАО состоят в браке, причем 70-72% являются родителями. "Более половины семей-новоселов имеют одного ребенка, треть - двух детей, около 4% - трех и более", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба напоминает, что социальная сфера является одним из приоритетов развития новых территорий. С июля 2012 года в ТиНАО введено более 60 детских садов, школ и поликлиник. За шесть с половиной лет в Новой Москве ввели свыше 11,5 млн кв. м жилья, в этом году запланирован ввод еще 1,7 млн кв. м.