Пострадавшие от паводка на Ставрополье в 2017 году 23 семьи получат новое жилье

СТАВРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Минфин РФ направит в Ставропольский край 23 государственных жилищных сертификата (ГЖС) для выдачи нового жилья гражданам, пострадавшим от майского паводка 2017 года. Документы оформлены после признания судом права этих людей на получение нового жилья, следует из распоряжения российского правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минфину России выдать правительству Ставропольского края 23 бланка государственных жилищных сертификатов для выдачи в целях исполнения судебных решений 23 государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилого помещения в результате паводка", - говорится в документе.

Как сообщалось, пострадавшим от паводка выдано больше 355 жилищных сертификатов. Большинство жителей края, чьи дома попали в зону подтопления, смогли получить сертификаты после оформления необходимых документов, оценки состояния жилья комиссией и согласования в федеральных ведомствах.

Части семей для отстаивания своего права на получение жилья пришлось обращаться в суд. В частности, в конце декабря 2018 года по итогам судебных решений в регион поступили 13 сертификатов для жителей Минераловодского городского округа, чьи дома были оформлены в общую долевую собственность. Выдача ГЖС в таких случаях законом не предусмотрена.

Майский паводок 2017 года, признанный сильнейшим за последние полвека, повредил несколько сотен жилых домов на Ставрополье. С заявлениями на получение государственных жилищных сертификатов обратились жители Петровского, Андроповского, Кочубеевского Советского, и Буденновского районов, а также Минераловодского и Георгиевского городских округов.