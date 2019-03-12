Томская область намерена увеличить темпы строительства жилья в 1,6 раза за шесть лет

ТОМСК, 12 марта. Томская область должна построить до 2024 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" 3,7 млн кв. метров жилья. Для этого строителям надо увеличить в ближайшие шесть лет темпы работ с 437 тыс. кв. метров до 723 тыс. кв. метров в год, сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

"В рамках нацпроекта до конца 2024 года мы должны построить 3,7 миллиона квадратных метров, и эта задача вполне выполнима для строителей Томской области", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Евгения Паршуто.

По данным пресс-службы региона, по итогам 2018 года введено в эксплуатацию почти 437 тыс. кв. метров жилья, из которого около 160 тыс. - индивидуальные жилые дома. На 2019 год область располагает заделом почти в миллион квадратных метров. Выданы разрешения на строительство 112 домов (18 800 квартир), возведение которых уже началось.

"Судя по мощностям, возводить 700-800 тысяч "квадратов" в год возможно, но есть и трудности, с которыми необходимо справиться. Это земля - сейчас застройщики вынуждены ее искать и покупать сами, - а также новый механизм обеспечения финансовыми ресурсами", - отмечает вице-губернатор.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.