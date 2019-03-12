Власти Москвы: высотная застройка "Большого Сити" будет напоминать Шанхай и Нью-Йорк

КАННЫ, 12 марта. /ТАСС/. Проект развития "Большого Сити" будет включать высотную застройку вдоль Москвы-реки и напоминать такие крупные города, как Шанхай и Нью-Йорк, сообщил журналистам во вторник в ходе Международной инвестиционной выставки MIPIM заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Мы фактически "Большой Сити" с двух сторон - с левой и с правой сторон берега Москвы-реки - планируем [застроить] достаточно высокими зданиями, чтобы продолжить линию "Сити", как во всех крупных городах - как в Шанхае, как в Нью-Йорке", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что для реализации проекта "Большой Сити" в настоящее время строится новый небоскреб около развязки на Третьем транспортном кольце. Подготовлена территория для начала строительства северного дублера Кутузовского шоссе, развивается территория вдоль набережных Москвы-реки. Кроме того, будет застроен высокими домами микрорайон "Камушки", который будет снесен по программе реновации. "Район "Камушки" будут в ближайшее время сносить, и на его месте тоже планируется высотный комплекс. Буквально в марте-апреле получат первые квартиры жители района "Камушки". <…> Это следующий этап развития "Большого Сити", - отметил вице-мэр.

Также он добавил, что в проекте "Москва-Сити" осталось достроить четыре башни из более чем 25. "Я напомню, что мы "Сити" восемь лет назад не форсировали, потому что не были решены транспортные проблемы. Сегодня с запуском МЦК, с запуском Большой кольцевой линии (метро), МЦД, мы считаем, что "Сити" может и дальше развиваться", - подчеркнул Хуснуллин.

О "Сити"

Ранее Хуснуллин сообщал, что объем инвестиций с начала строительства комплекса "Сити", объединяющего жилой комплекс "Большой Сити" и деловой "Москва-Сити", достигнут к окончанию стройки 1 трлн рублей. В транспортную инфраструктуру "Сити" уже вложено около 100 млрд рублей, а инвестиции в основной капитал проекта превысили 500 млрд рублей.

В 2016 году власти Москвы утвердили проект строительства нового комплекса небоскребов в "Большом Сити". Жилой комплекс расположится в районе Шелепихинской набережной в ЦАО на бывшей производственной территории напротив "Москва-Сити", с другой стороны от Третьего транспортного кольца. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, "Большой Сити" считается крупнейшим инвестиционным проектом столицы.

Московский международный деловой центр (ММДЦ) "Москва-Сити" расположен в Пресненском районе на берегу Москвы-реки. Строительство первых объектов "Сити" - моста "Багратион" через Москву-реку и 104-метровой башни "2000" на набережной Тараса Шевченко началось в 1996 году. На территории комплекса расположено также самое высокое здание России и Европы - башня "Федерация: Восток" (374 м, 27-е место среди небоскребов мира). В настоящее время часть департаментов Москвы и ряд федеральных министерств или переехали, или же находятся в стадии переезда в центры на территории "Сити".

В июле 2018 года Мосгорстройнадзор выдал разрешение на строительство самой высокой башни "Сити" - 104-этажного высотного жилого комплекса. Его высота составит более 400 м, общая площадь объекта - 256,4 тыс. кв. м, площадь квартир - 138,6 тыс. кв. м. Комплекс возведут за счет средств инвестора, срок действия разрешения на строительство - до октября 2024 года.