Комитет Госдумы по ЖКХ готов доработать с сенаторами закон о хостелах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ готов вместе с членами Совета Федерации приступить к доработке закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Об этом во вторник ТАСС заявил зампредседателя комитета Вадим Булавинов ("Единая Россия").

Комитет Совета Федерации по социальной политике, который является соисполнителем, на заседании во вторник не поддержал данный закон из-за короткого срока переходного периода. Сенаторы на заседании комитета предложили установить в качестве срока вступления закона в силу конец 2019 года, опасаясь, что слишком быстрое введение запрета приведет к потере рабочих мест в этой сфере.

"Законопроект внесли в 2015 году, и он четыре года вылеживался. Если бы реально было желание где-то внести изменения, то четыре года - срок достаточный", - сказал Булавинов. "Понятно, что придется создавать согласительную комиссию, понятно, что придется искать какие-то механизмы, чтобы этот закон был в конечном итоге принят. С нашей стороны мы готовы приступить хоть завтра", - добавил он, заметив, что депутаты ждут от верхней палаты предложений, а не просто решения об отклонении закона.

Булавинов при этом указал на то, что жильцы многоквартирных домов "не высказывают никакого энтузиазма" в связи с тем, что рядом с ними работают хостелы. "Там, где хостелы появляются, квартиры резко дешевеют. На самом деле это медвежья услуга [со стороны Совфеда]. Людям, которые живут в таких домах, это доставляет огромные проблемы", - резюмировал депутат.

Согласно тексту закона, принятого на прошлой неделе Госдумой, жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Речь идет не только о гостиницах, но и хостелах. Представители фракций Госдумы неоднократно указывали на то, что им поступают жалобы от избирателей.

Согласно действующему законодательству, организовывать гостиницы или хостелы можно в помещениях, выведенных из жилого фонда. Кроме того, комнаты должны быть звукоизолированы, собственник обязан установить пожарную сигнализацию, охранную систему, предусмотреть уборку номеров. Действующие нормы не запрещают делать это с квартирами, расположенными на первых этажах, или над нежилыми помещениями.