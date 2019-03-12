Проект по внедрению смарт-контрактов для застройщиков ИЖС запустят в Белгороде в 2019 году

ТАСС, 12 марта. Белгородская ипотечная корпорация запустит в 2019 году проект по внедрению смарт-контрактов - договоров, заключаемых в электронной форме, для упрощения процедуры оформления документов при строительстве частных домов. Об этом сообщил на заседании областной думы губернатор региона Евгений Савченко.

"Мы начинаем работу с большими объемами данных по технологии блокчейн. Так, в Белгородской ипотечной корпорации запускается в текущем году проект по внедрению смарт-контрактов, что существенно облегчит оформление документов по строительству частных домовладений. В 2019 году в области будут запущены еще десятки цифровых проектов в самых разных сферах", - сказал Савченко, отметив, что реализация этих планов предусмотрена нацпроектом "Цифровая экономика".

Планируется, что сервис по заключению смарт-контрактов будет реализован через портал государственных услуг. На первом этапе проекта заработает механизм по заключению юридически значимых договоров на приобретение земельных участков. В дальнейшем планируется расширить спектр услуг, которые будут оказываться в режиме онлайн по вопросам индивидуального жилищного строительства.

"Также в рамках национального проекта будут завершены работы по обеспечению широкополосным доступом к интернету практически всех домохозяйств области - не ниже 97%. Теперь зона действия проекта охватит порядка 300 сел, насчитывающих от 100 человек <…> На очереди внедрение информационных технологий в управлении пассажирским транспортом", - отметил глава региона.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить более 1,63 трлн рублей.